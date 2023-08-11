Чем отличается кофе арабика от робусты и какой сорт выбрать именно вам

Чем арабика отличается от робусты и какой сорт кофе лучше

Современный кофейный рынок насыщен самыми разными видами кофейных зерен. В частности, кофейные сорта "арабика" и "робуста" стали популярны среди поклонников этого ароматного напитка.

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Эти два растения имеют отличия, определяющие их характер и влияние на вкусовые качества кофе, пишут на польском сайте philips.pl.

Важные отличия

Выбор между кофейными сортами "арабика" и "робуста" следует осуществлять, зная их особенности. Одно из ключевых отличий состоит в уровне кофеина. В частности, "робуста" содержит вдвое больше кофеина по сравнению с "арабикой". Кроме того, "арабика" отличается более мягким вкусом и ароматом, тогда как "робуста" обладает насыщенным вкусом с пряными и горькими нотками.

Внешние отличия также играют свою роль. Зерна "арабики" имеют плоскую и овальную форму, тогда как зерна "робуста" более округлы и меньше.

Аромат и вкус

Что касается вкусовых свойств, арабика выигрывает благодаря своим более мягким и сладким ноткам. Среди них можно ощутить оттенки шоколада и сахара, а иногда и нотки фруктов или ягод. С другой стороны, "робуста" отличается более выразительным, немного горьким вкусом. Такая выразительность придает напитку интенсивность.

Важно учитывать, что характеристики вкуса кофе могут варьироваться в зависимости от региона выращивания, способа обработки зерен и других факторов.

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Где выращиваются

Растения "арабики" и "робуста" выращиваются в разных регионах мира. "Робуста" обычно выращивается в районах с высокой влажностью и теплым климатом, таких как Бразилия, Вьетнам, Камерун, Индонезия, Индия и Уганда. "Арабика" выращивается на более высоких высотах, в частности в странах Латинской Америки, Африки, Азии. В целом сорт "робуста" составляет меньшую долю на мировом рынке кофе по сравнению с "арабикой".

"Арабика" поражает мягким вкусом и более изощренными ароматами, тогда как "робуста" привлекает интенсивностью и насыщенностью. Даже внутри каждого из этих сортов существуют подтипы с уникальными характеристиками. Да, выбор будет зависеть от ваших личных предпочтений и впечатлений от удовольствия этим любимым напитком.

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