Чем отмыть руки после работы на огороде или в саду: 3 эффективных вещества

Как полностью отмыть руки после работы на огороде и в саду

Для эффективного очищения рук после работы на земле одного обычного мыла недостаточно. Особенно важно заботиться о защите кожи рук, но многие люди получаются без перчаток и выполняют работы без должного ухода.

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Одним из эффективных средств для вымывания рук после сада и огорода является использование "бабушкиных" методов, как об этом сообщает Caretokeep. Основными компонентами для чистки рук после работы на огороде есть сода, лимонный сок или перекись водорода и вода.

Начните с тщательной мытья рук мылом и теплой водой. Используйте небольшую щеточку, чтобы удалить грязь под ногтями. После этого промойте руки.

Насыпьте небольшое количество соды на влажные руки и тщательно разотрите ее, тертая рука одна против другой. Затем нанесите на руки немного лимонного сока или перекиси водорода. Протрите руки одна против другой в течение минуты. Смойте теплой водой и хорошо просушите. Завершите функцию, нанеся увлажняющий крем на руки.

Существует еще один эффективный способ очищения рук после работы в саду – использование ванны с перекисью водорода. Этот метод гарантирует полное удаление грязи из-под ногтей.

В глубоком контейнере смешайте 100 мл перекиси водорода, 15 мл жидкого мыла, 10 мл нашатырного спирта и 400 мл воды. Тщательно перемешайте. Окуните руки в эту смесь и оставьте в течение 10 минут, затем очистите ладони и пальцы с помощью щетки. Вся застрявшая под кожей и ногтями грязь исчезнет. После процедуры промойте руки и нанесите увлажняющий крем на кожу.

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