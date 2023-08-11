Чем питать помидоры в августе, чтобы получить огромный урожай и крупные плоды

Помидоры, представители семейства пасленовых, предпочитают солнце и тепло. Однако продолжительная жара, особенно летом, может отрицательно сказаться на их здоровье и урожае. Если вы хотите увеличить плодоношение своих помидоров и предотвратить их гибель, следует обратиться к природным средствам и народным рецептам.

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По советам от 24 Канала, одним из самых эффективных способов обеспечить дополнительное питание вашим помидорам во время жары является использование сухих дрожжей.

Питание для помидоров: народные рецепты

Многие владельцы огородов предпочитают органические методы подкормки и защиты растений, чтобы избежать чрезмерного применения химических удобрений.

Вот несколько способов подкормки помидоров:

Сухие дрожжи с сахаром: Раствор сухих дрожжей, смешанных с сахаром, может способствовать увеличению плодоношения и улучшению состояния растений. Для приготовления раствора смешайте 10 г сухих дрожжей, 1 ст. л. сахара и 10 литров воды. Оставьте на солнце на 2-3 часа, после чего разведите раствор и полейте им ваши томаты. Молочная сыворотка: Этот органический продукт может помочь улучшить здоровье и сохранить растения от негативных воздействий жары. Смешайте 1 литр молочной сыворотки с 3 литрами воды и используйте для опрыскивания томатов через каждые 10 дней.

Кроме того, следует упомянуть, что опытные огородники также используют другие методы, такие как зубной порошок и борная кислота.

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Защита от солнца и другие способы

Чтобы защитить ваши помидоры от чрезмерной жары, используйте раствор зубного порошка. Для этого разведите 3 ст. л. зубного порошка в 10 литрах воды, процедите и опрыскивайте растения. После дождя рекомендуется повторить обработку.

Также борная кислота может быть эффективным средством для защиты помидоров во время плодоношения. Для приготовления раствора разведите 5 г борной кислоты в ведре воды и опрыскивайте листья растений.

Выбирая органические методы подкормки и защиты для помидоров, вы не только способствуете здоровью растений, но и окружаете себя натуральными и безопасными средствами.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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