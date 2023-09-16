Чем подкормить клубнику в сентябре для будущего урожая
Клубника нуждается в подкормке осенью. Тогда она сможет получить достаточно минералов и полезных веществ к следующему сезону.
В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" рассказали об эффективном способе, как это сделать. После сбора впечатления нужно удалить лишние усы, сухие и поврежденные листья. Когда наступит бабье лето или в теплый бессонный сентябрьский день обязательно нужно подкормить клубнику самостоятельно приготовленным средством.
Читайте также: Не выбрасывайте луковую шелуху: как превратить отходы в удобрение
Что нужно для приготовления суперсредства для подкормки клубники осенью:
- 10 литров воды;
- 1/2 стакана пепла;
- 1 стакан сыворотки;
- 5 капель йода.
Золу заливаем горячей водой и даем постоять около 12 часов. Хорошо процеживаем, чтобы точно не забить пульверизатор. Все ингредиенты смешиваем и производим обработку, тщательно смачивая листья и узелки.
В конец сентября, когда температура снижается под косточки клубники, не лишним будет внести и минеральные подкормки, например нитроформофоку.
Ранее UAportal рассказывал о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!