Чем прикормить огурцы в августе, чтобы гарантировать огромный урожай

Для удачного плодоношения огурцов важна хорошая подкормка. Этот процесс может продолжаться в течение длительного времени и привести к поразительному урожаю. Давайте раскроем, как добиться такого результата и какие методы помогут увеличить количество плодов.

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Для любого огородника важно иметь богатый урожай огурцов, рассказывают на канале "Советы биолога". Это невозможно достичь без должной подкормки. Некоторые методы могут быть вам не известны, однако они действительно способствуют значительному увеличению урожая.

Один из новых подходов к подкормке огурцов предполагает использование смеси на основе яиц и моркови. Этот метод очень эффективен, поскольку он улучшает вкус и внешний вид плодов. С помощью этого метода можно существенно увеличить плодоношение огурцов даже при добавлении всего 2 капель раствора.

Для приготовления этой смеси нужно взять целое сырое яйцо и порезанную на большие куски сырую морковку. Затем добавьте 2 литра воды и перемешайте в блендере до однородности.

Затем добавьте еще 1 литр воды к полученному раствору. Важно соблюдать правильную дозировку: 3 стакана этой смеси разбавьте в 10 литрах воды. Обратите внимание, что во время полива огорода под корень используйте пол литра смеси на каждое растение.

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