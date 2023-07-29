Чем смазать дверные петли, чтобы они не скрипели, и почему появляется этот звук

Чем смазать дверь, чтобы она не скрипела

Убрать скрип двери – задача несложная, если знать правильные способы. Скрип двери может стать надоедливым и нервирующим, но не стоит беспокоиться – существуют простые и эффективные методы, чтобы решить эту проблему.

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Именно обычно скрип возникает от петель, но может также происходить от самой двери, когда она терлась о коробку, пишут на сайте Neman.net. Такой скрип может быть сезонным явлением, появляясь при высокой влажности или в сырой погоде в помещении. Но не беспокойтесь, разберемся вместе, как справиться со скрипом двери быстро и эффективно.

Машинное масло: Одно из простых и доступных средств для устранения скрипа – машинное масло. Выберите масло с вязкостью, пригодным для автомобилей. Нанесите его на скрипучие петли с помощью пипетки или маленького шприца. После обработки петель, лишнее масло можно убрать сухой салфеткой или тряпкой; Карандаш: Очень простой и доступный метод, которым пользовались еще наши бабушки – использование обычного карандаша. Снимите грифель с карандаша и поместите его между петлями дверей. Для этого нужно немного приподнять дверь, чтобы образовалось пространство между нижней и верхней частью петли. В грифеле содержатся масла и воски, которые помогут устранить скрип; Жидкое мыло или растительное масло Если у вас нет под рукой машинного масла или карандаша, можно использовать жидкое мыло или растительное масло. Просто нанесите немного мыла или масла на скрипящие детали. Однако следует иметь в виду, что растительное масло может заломиться пылью или грязью, что может привести к более быстрому износу петель.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если скрипит пол.

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