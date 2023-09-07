Чем вымыть холодильник, чтобы избавиться от неприятного запаха: все известные средства

Как избавиться от плохого запаха из холодильника

Каждый из нас иногда сталкивается с проблемой неприятного запаха в холодильнике. Причиной этого может быть нерегулярная уборка или хранение испорченных продуктов.

К счастью, существуют разные подручные методы, которые помогут вам избавиться от этого неприятного аромата и сделать ваш холодильник свежим и приятным для хранения продуктов, пишет Апостроф.

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Уксус и Сода

Разведите 1-2 ст.л уксуса в литре воды.

Протрите холодильник этим раствором, включая полки и стены.

Для более эффективного результата поместите внутри холодильника тарелку с содой, которая поглотит неприятные запахи. Меняйте соду раз в месяц.

Лимон

Выдавите сок лимона и нанесите несколько капель на кухонную губку.

Протрите холодильник изнутри, чтобы избавиться от едкого запаха, например, рыбы или лекарства.

Можно разместить на полках дольки или корочки лимона и менять их раз в два дня. Другие цитрусовые, такие как грейпфрут или апельсины, также подходят для этой цели.

Нашатырный спирт

Если запах в холодильнике слишком интенсивный, используйте нашатырный спирт.

Смочите ватный диск в нашатыре и протрите полки и ящики в холодильнике.

После этого хорошо проветрите холодильник, чтобы избавиться от едкого запаха нашатырного спирта.

Активированный уголь

Превратите 20-50 таблеток активированного угля в порошок.

Высыпьте его в тарелку и поместите в холодильник.

Активированные угли эффективно впитывают лишние запахи и являются популярным средством для борьбы с ними.

Кроме того, есть несколько продуктов, которые также можно использовать для поглощения неприятных запахов, таких как ржаной хлеб, рис, картофель, лук, яблоки, кофе, специи и травы, включая гвоздику, тархун, чабрец, ваниль и базилик. Разместив их на полках вашего холодильника, вы можете навсегда забыть о проблеме неприятного запаха.

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