Чем завтракать утром и чего не стоит употреблять натощак – диетолог Светлана Фус

Завтрак важен не только для вашей системы пищеварения, но и для всего организма. Вы заставите страдать свой организм, если перед работой утром выпьете просто чаю или кофе.

Диетолог Светлана Фус в своем Инстаграмме объяснила, почему пропуск завтрака может помешать здоровью. По ее словам, люди более активны именно в первой половине дня, поэтому следует хорошо позавтракать, чтобы "полученную энергию не конвертировать в жировые отложения".

Специалист по здоровому питанию отметила, что постоянные отказы от завтраков могут привести к набору лишнего веса и способствовать нарушению обмена веществ: "И, как следствие, могут привести к ожирению и диабету".

"Для здорового завтрака важна не только энергетическая ценность продуктов, но и их состав. Кроме того, важно, что вас насыщает надолго, а не только к тому времени, пока вы добираетесь до работы", — добавила Светлана Фус.

Советы диетолога относительно "правильных завтраков":

"Завтраки из клетчатки" – выбирайте богатые клетчаткой продукты. Это могут быть каши из цельного или плющеного зерна, которые нужно сварить, а не просто залить горячей водой или молоком.

К каше можно добавить яйца или творог, овощи, фрукты, орехи, авокадо.

Светлана Фус говорит, что кашу можно "заготовить" с вечера: "Вечером смешайте, например, плющенную овсянку с натуральным йогуртом (греческий йогурт тоже подходит) и поместите на ночь в холодильник. Утром достаточно добавить в нее горсть фруктов и несколько орехов – завтрак готов". ⠀

Однако добавила она, даже каша не будет полезна, если добавить в нее слишком много соли, сахара или меда.

Белковые завтраки

Это может быть яичница, омлет, яйца-пашот. "И обязательно с желтками, которые обладают желчегонным эффектом, что важно для нормальной работы желчевыводящей системы. Кроме того, в желтках содержится холин, улучшающий работу печени, нервной и кровеносной систем", — заверила Светлана Фус.

К блюдам из яиц она советует добавлять овощи и цельнозерновой хлеб. "Можно сделать тост из цельнозернового хлеба с ломтиками авокадо. Авокадо – лидер по содержанию полезных растительных жиров среди фруктов и овощей. Такой вариант завтрака гораздо сытнее и лучше, чем сладкая дрожжевая выпечка", – добавила она.⁣⁣⠀

Для утреннего приема пищи, по словам Фус, подходят творог, твердые сыры, растительный белок из бобовых овощей, а также красная рыба. "Такая белковая пища стимулирует больше выработку пептида YY, который даст вам ощущение сытости на дольше", — отметила она.

Завтраковые запреты

Что касается употребления фрешей и смузи натощак, диетолог заметила, что категорически против фруктовых соков, поскольку они имеют значительную концентрацию глюкозы и фруктозы: "Лучше из фрукта не выбрасывать ценное – клетчатку, делая сок, а можно просто съесть фрукт на завтрак".

Светлана Фус говорит, что смузи лучше выпивать после сытного завтрака, чтобы удерживать гормональную регуляцию пищеварения в норме. "Человек поел, потом выпил смузи, чувствует себя хорошо и ближайшие 3-5 часов не будет чувство голода – вот здоровое начало дня", – подчеркнула она.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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