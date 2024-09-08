Черный дым виден за километры: БПЛА атаковали хранилище топлива в Белгородской области (видео, фото)

В воскресенье, 9 сентября, дроны атаковали Волоконовский район Белгородской области. Предварительно произошло попадание в хранилище топлива, после удара БПЛА оно загорелось.

Местные жители в соцсетях опубликовали фото и видео с места инцидента. На кадрах модно заметить огромный столб черного дыма и масштабный пожар. Горят несколько железнодорожных цистерн.

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Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района.

"В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами осуществляется тушение пожара. Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте", – добавил он.

Пожар в Белгородской области. Источник: t.me Пожар в Белгородской области. Источник: t.me

Пожар в Белгородской области. Источник: t.me Пожар в Белгородской области. Источник: t.me

Пожар в Белгородской области. Источник: t.me Пожар в Белгородской области. Источник: t.me

Пожар в Белгородской области. Источник: t.me Пожар в Белгородской области. Источник: t.me

Пожар в Белгородской области. Источник: t.me Пожар в Белгородской области. Источник: t.me

Между тем, местные пишут, что инцидент произошел в населенном пункте Ютановка.

Напомним, в ночь на 22 августа 2024 года в Волгоградской области прогремели взрывы, после которых зафиксировали пожар на военном аэродроме.

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