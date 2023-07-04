Четыре эффективных способа выведения пятен от краски из одежды

Если вам нужно удалить краску из одежды, важно действовать быстро, чтобы максимально увеличить шансы на успех и избежать остатков пятна. Вот несколько способов, которые можно использовать для удаления краски из одежды:

Использование сливочного масла и стирального порошка

Смешайте сливочное масло и стиральный порошок в равных пропорциях.

Нанесите получившуюся смесь на пятно и оставьте на несколько минут.

Смойте пятно. Если пятно не исчезло, оставьте смесь подольше.

Затем ототрите краску из одежды и постирайте.

Обратите внимание, что сливочное масло может оставить жирное пятно, поэтому перед стиркой всей вещи рекомендуется нанести гель для мытья посуды на остатки масла и подождать пол часа.

Использование подсолнечного масла

Протрите пятно от краски подсолнечным маслом и оставьте на пол часа.

Оттереть краску с одежды и нанесите гель для мытья посуды на этот участок на полчаса.

Выстирайте вещь.

Использование подсолнечного масла, стирального порошка и соли

Смешайте подсолнечное масло, стиральный порошок и соль в равных пропорциях.

Протрите пятно от краски этой смесью и оставьте на 30 минут для отмачивания пятна.

Смойте остатки смеси и нанесите гель для мытья посуды на пятно на пол часа, чтобы удалить следы растительного масла.

Выстирайте

Использование пятновыводителя

Чтобы вывести пятно, следуйте инструкциям, указанным на упаковке.

Вывод алкидной краски из одежды

Вывести такие типы пятен помогут:

бензин,

средство уайт-спирит,

скипидар,

Если пятно свежее, сначала потрите его салфеткой, а на остатки нанесите выбранное средство.

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Вывод водоэмульсионной краски из одежды

С ней справятся:

спирт,

аммиак,

уксус,

скипидар,

прочие химические растворители.

Но в случае, если пятно свежее, вы можете для начала попытаться применить воду, мыло или стиральный порошок. Перед использованием агрессивных средств нанесите немного средства на незаметный участок ткани.

Напомним, мы уже писали, как вывести пятна от травы.

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