Четыре совета, как иметь безупречные полотенца после стирки

Как стирать полотенца, чтобы были мягкие – как стирать полотенца в машинке – как вернуть мягкость полотенцам

Когда мы останавливаемся в отеле, одно из наших самых наслаждений – мягкие полотенца. Они так нежны и ароматны, а не грубы и жестки, как это часто бывает.

Хотите знать советы профессионалов? Чтобы дома были очень мягкие полотенца, соблюдайте несколько эффективных правил. Об этом пишет Sante Plus.

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Четыре совета, как иметь безупречные полотенца

1. Откажитесь от использования химикатов. Ваши полотенца могут стать более мягкими и нежными без использования веществ, которые могут повредить волокна ткани.

2. Установите температуру стиральной машины на 30°C. Конечно, часто рекомендуется стирать полотенца при температуре 60°C, чтобы избавиться от любых скоплений бактерий, жира или стойких пятен. Но если вы хотите, чтобы ваши полотенца дольше оставались мягкими и пушистыми, рекомендуется установить режим на 30°C.

3. Добавьте эфирное масло для приятного запаха полотенец. Чтобы ваше банное белье было очень свежим и нежно пахнувшим, модно использовать эфирные масла. Лаванда, сладкий апельсин или мята – все зависит от ваших предпочтений. Добавьте 2-3 капли в цикл полоскания после того, как вы налили белый уксус. Это придаст вашему белью мягкий, тонкий аромат.

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4. Высушите полотенца в сушилке. Последнее практическое правило: для мягких и пушистых полотенец рекомендуется использовать сушилку. Следуйте инструкциям на этикетке, чтобы применить конкретную настройку температуры.

В противном случае выберите среднюю настройку и убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем убрать их в шкаф. Ведь малейшие следы влажности могут привести к появлению плесени и неприятному запаху.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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