Четыре знака зодиака ждет большой удар: 23 июля принесет им неприятности

23 июля 2023 года, которое называют "магической" датой из-за повторения цифр, окажется непростым днем для четырех уроженцев зодиакального круга. На их судьбу выпадет много испытаний, справиться с которыми под силу будет не всем. По словам астрологов, в зоне риска Близнецы, Весы, Водолеи и Козероги.

Близнецы

Близнецы могут допустить ошибки, о которых будут очень жалеть. Уроженцы знака начнут сгонять злость на близких из-за неудач. Еще одной плохой новостью станет срыв важного контракта, на который они возлагали большие надежды. Это грозит не только финансовыми потерями, но и ударом по репутации.

Весы

Весам лучше отказаться от принятия важных решений, поскольку риск неблагоприятного исхода очень велик. Уроженцы знака также столкнутся с проблемами со здоровьем, могут напомнить о себе старые болезни. Весы должны быть очень осторожными и при общении с малознакомыми людьми, есть вероятность, что их кто-то попытается ввести в заблуждение.

Водолей

Водолеям будет очень сложно сосредоточиться из-за поступления противоречивой информации. Уроженцы знака почувствуют себя уставшими и раздраженными, все буквально начнет валиться с рук. Ссоры со второй половинкой в этот день могут перерасти в грандиозный скандал с бурным выяснением отношений, не исключено даже расставание.

Козерог

У Козерогов будет много поводов для беспокойства, все пойдет не так, как планировалось. Одно событие разрушит все их планы, заставив пересмотреть расходы и урезать бюджет. Финансовые проблемы окажутся настолько серьезными, что уроженцам знака придется искать помощи. Козерогам нужно набраться терпения, чтобы пережить это время.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.