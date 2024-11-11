Чиновницу МСЭК Львова разоблачили на сокрытии миллионного состояния

Государственное бюро расследований выдвинуло подозрение высокопоставленной чиновнице Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии из-за недостоверного декларирования имущества. По данным следствия, должностница не внесла в декларацию за 2023 год информацию о пользовании двумя элитными автомобилями - BMW X5 и Mercedes GLE 2023 выпуска, оформленных на ее родственников. Общая стоимость незадекларированных транспортных средств составляет около 6 миллионов гривен. Об этом сообщили в ДБР.

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Кроме того, чиновница не указала факт аренды паркоместа в доме, где она проживает. Ей инкриминируют нарушение статьи 366-2 части 1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

Правоохранители подали ходатайство о назначении залога и отстранении подозреваемой от занимаемой должности.

Напомним, правоохранители разоблачили работников МСЭК Одессы на схеме заработка на ухилянтах.

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