Чрезвычайно мощная магнитная буря продолжается на Земле: как уберечь здоровье
Самая мощная за последние полгода магнитная буря наблюдается на Земле 8 ноября. Ее К-индекс превысил отметку в восемь баллов из девяти возможных.
По данным meteoagent, геомагнитные колебания будут продолжаться до 10 ноября включительно. Уже завтра и послезавтра сила колебаний спадет до шести баллов, что тоже считается красным уровнем опасности, особенно для метеозависимых людей.
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11 ноября сила в ударе спадет до трех баллов. Потом еще два дня будут достаточно спокойные периоды. Геомагнитные колебания не превысят К-индекс 2.
Что такое магнитные бури
Магнитная буря – это геофизическое явление, возникающее вследствие возмущения земной магнитной атмосферы. Основной причиной магнитных бурь является солнечный ветер, являющийся струей заряженных частиц, выходящих из Солнца. Когда эти частицы взаимодействуют с магнитной атмосферой Земли, они могут повлечь за собой возмущение магнитного поля.
Какие симптомы неблагоприятного воздействия магнитных бурь:
- Бессонница;
- головные боли;
- Слабость;
- "разбитое" состояние;
- Снижение работоспособности;
- повышение тревожности;
- Изменение АД.
Как защититься от воздействия магнитных бурь метеозависимым людям:
- Следить за артериальным давлением;
- Соблюдать схему приема предложенных врачом необходимых лекарств.
- Позаботиться о том, чтобы в аптечке было все необходимое для оказания неотложной помощи;
- Отрегулировать режим работы, питания, отдыха во избежание перенапряжения,
- Своевременно снимать стресс, отдыхать;
- Пить успокаивающие травяные чаи,
- Сбалансировать питание, не пренебрегать свежими овощами и фруктами,
- снизить потребление жирных продуктов и алкоголя;
- Не забывать об умеренных физических нагрузках – занятия спортом лучше заменить медленными прогулками на свежем воздухе.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
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