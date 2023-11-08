Чрезвычайно мощная магнитная буря продолжается на Земле: как уберечь здоровье

Самая мощная за последние полгода магнитная буря наблюдается на Земле 8 ноября. Ее К-индекс превысил отметку в восемь баллов из девяти возможных.

По данным meteoagent, геомагнитные колебания будут продолжаться до 10 ноября включительно. Уже завтра и послезавтра сила колебаний спадет до шести баллов, что тоже считается красным уровнем опасности, особенно для метеозависимых людей.

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11 ноября сила в ударе спадет до трех баллов. Потом еще два дня будут достаточно спокойные периоды. Геомагнитные колебания не превысят К-индекс 2.

Что такое магнитные бури

Магнитная буря – это геофизическое явление, возникающее вследствие возмущения земной магнитной атмосферы. Основной причиной магнитных бурь является солнечный ветер, являющийся струей заряженных частиц, выходящих из Солнца. Когда эти частицы взаимодействуют с магнитной атмосферой Земли, они могут повлечь за собой возмущение магнитного поля.

Какие симптомы неблагоприятного воздействия магнитных бурь:

Бессонница;

головные боли;

Слабость;

"разбитое" состояние;

Снижение работоспособности;

повышение тревожности;

Изменение АД.

Как защититься от воздействия магнитных бурь метеозависимым людям:

Следить за артериальным давлением; Соблюдать схему приема предложенных врачом необходимых лекарств. Позаботиться о том, чтобы в аптечке было все необходимое для оказания неотложной помощи; Отрегулировать режим работы, питания, отдыха во избежание перенапряжения, Своевременно снимать стресс, отдыхать; Пить успокаивающие травяные чаи, Сбалансировать питание, не пренебрегать свежими овощами и фруктами, снизить потребление жирных продуктов и алкоголя; Не забывать об умеренных физических нагрузках – занятия спортом лучше заменить медленными прогулками на свежем воздухе.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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