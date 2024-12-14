Что будет с субсидиями после Нового Года: ответ правительства

Актуальный вопрос для многих украинских семей – особенности получения субсидий в 2025 году. Пенсионный фонд раскрыл основные детали назначения социальной помощи.

Важные изменения затронули порядок начисления субсидий. С 1 декабря действует правило назначения помощи до завершения отопительного сезона, то есть до 30 апреля включительно. Это правило остается неизменным и в следующем году. Об этом пишет ТСН.

Круг лиц, которые могут претендовать на субсидию в январе, достаточно широк:

- зарегистрированные жильцы жилья

- арендаторы с официальными договорами аренды

- внутренне перемещенные лица при наличии справки о проживании

- индивидуальные застройщики

Существенные новации коснулись предельной суммы единовременных затрат. Теперь она составляет 100 тысяч гривен. Для затрат, связанных с приобретением генераторов или подобного оборудования, установлен предел в 150 тысяч гривен.

При расчете субсидии будут учитываться доходы семьи за второй и третий кварталы 2024 года, а пенсионный доход - за ноябрь прошлого года. Важно вовремя сообщать о любых изменениях в имущественном или социальном статусе, иначе выплату могут отменить.

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Интересно, что даже при длительных отключениях электроэнергии размер субсидии останется неизменным. Это связано с расчетом по социальным нормам потребления, поэтому уменьшение фактического объема использованной электроэнергии не повлияет на размер пособия.

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