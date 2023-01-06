Что будет с тарифами на коммуналку в 2023 году: чего ждать украинцам

Коммуналка в Украине 2023 - что изменилось с 1 января в Украине

Украина тратит большие средства на восстановление критической инфраструктуры и объектов энергетики. Поэтому украинцы задаются важным вопросом: вырастут ли тарифы на коммунальные тарифы в 2023 году.

Как предусматривает Закон №7427 от 29 июля 2022 года, для физических лиц на время войны заморожены все тарифы. Однако некоторые коммунальные услуги все же росли в цене в течение 2022 года и часть из них поднимут с января 2023 года. Об этом пишет "На пенсии".

Для украинского бизнеса тарифы на свет пересмотрели в сторону увеличения. В то же время, у частных потребителей изменится только цена на холодную воду и водоотвод, как и для бизнеса.

Что будет с тарифами на воду с января 2023 года

27 декабря 2022 регулятор принял решение о повышении тарифов на холодную воду и водоотвод на 2023 год. Планировалось, что тарифы будут расти в два этапа: с 1 января и с июля 2023 года.

Однако 30 декабря Нацкомиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг направила на доработку собственное решение, которым разрешено 32 водоканалам Украины повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод.

На сайте регулятора в решении от 27 декабря формулировка изменена на "Направленный на доработку (корректировку) вопрос о принятии постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод (уточнено)".

То есть пока тарифы останутся на прежнем уровне – водоснабжение и водоотвод дороже не станут.

Изменятся ли тарифы на газ с января 2023 года

До 31 мая 2023 г. продлено действие фиксированной цены на газ для производителей тепла (7,4 грн. за куб м).

Благодаря постоянной цене местные власти не смогут самостоятельно повысить тарифы на тепло и горячее водоснабжение.

Тарифы на горячую воду

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины, тарифы на горячую воду ничего не изменится. Она останется на уровне 24 февраля 2022 года.

Тарифы на электроэнергию

В настоящее время для украинского бизнеса выросли тарифы на электроэнергию. Однако для населения ничего не изменилось. По крайней мере, до 31 марта 2023 года.

Сколько платят украине за свет:

1,44 грн за кВт-ч при потреблении до 250 кВт-ч в месяц.

1,68 грн за кВт-ч для потребляющих более 250 кВт-ч в месяц.

Напомним, что специалисты рекомендуют, чтобы не тратить больше денег на отопление, установить газовые счетчики, если вы еще этого не сделали. Тогда вы будете платить только за потребленное топливо.

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