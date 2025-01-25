Что будет с ценами на курятину в Украине: эксперт поделился прогнозом

В последний месяц цены на курятину в Украине оставались стабильными. Однако в ближайшие месяцы стоимость этого популярного продукта может возрасти.

По состоянию на 21 января ее стоимость в торговых сетях остается на том же уровне, что и одна или две недели назад. Пока цена колеблется в пределах 170-175 гривен за килограмм, отметил Максим Гопка, аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), в комментарии УНИАН.

Читайте также: Что будет с ценами на продукты в феврале-марте: аналитики дали прогноз

По словам эксперта, пока оснований повышения цен на курятину нет, но ситуация может измениться.

"Через месяц или полтора стоимость продукта может возрасти, поскольку ожидается подорожание кормовой базы. Это может привести к повышению цен на курятину примерно на 5%", – отметил он.

Согласно данным Госстата, в декабре 2024 года средняя цена килограмма тушки курицы в Украине составила 92,55 грн., а филе стоило 172,42 грн. за килограмм.

Ранее мы рассказывали, что в Украине существенно удорожает ключевой продукт питания.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!