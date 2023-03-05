Что делать, чтобы кожаная обувь не скрипела: бюджетный лайфхак

Чем смазать обувь, чтобы она не скрипела

Если ваша обувь скрипит при ходьбе, вам поможет льняное масло. А еще с помощью нее можно сохранить привлекательный вид кожаной обуви и продлить срок эксплуатации пары туфель, сапог и ботинок.

Об этом пишет издание Work Gearz. Это дешевое средство не только придаст симпатичный блеск вашей обуви, но и защитит ее от влаги. Таким образом можно защитить не только кожаную обувь, но с ней льняное масло работает лучше всего.

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Льняное масло состоит из микроспор, в которых есть гликролиды – продукты переработки льняных масел. Эти полимерные материалы защищают обувь и лишают ее скрипа, за счет снижения трения швов. Чтобы обувь перестала скрипеть, достаточно смочить тряпочку в небольшом количестве льняного масла и протереть пару.

К тому же льняное масло, как и любое другое, отталкивает воду, поскольку состоит из нерастворимых в воде жирных кислот, препятствующих воде проникать в материал. В процессе окисления и обновления она защищает поверхность от разрушения.

Поэтому не следует тратиться на дорогие водоотталкивающие спреи, а просто смазать обувь льняным маслом. Она образует на поверхности обуви гидрофобный слой, защищающий обувь от грязи, воды, реагентов, пятен и других жидкостей.

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