Что делать, чтобы обувь не натирала мозоли: простой лайфхак

Что делать, чтобы обувь не натирала мозоли

Даже самая комфортная обувь может вызвать натирание вашей кожи. Но не все зависит от качества обуви – ваш тип кожи и особенности модели, такие как высота и стелька, играют свою роль.

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Елена Бабицкая, beauty-редактор ELLE.UA, решила проверить это на практике, натирая свои ноги новыми туфлями, и обнаружила полезный лайфхак, который поможет предотвратить эту неприятность. Вам понадобится только хороший жирный крем или масло для тела.

Вы можете использовать специальный крем для ног или взять ваш любимый плотный баттер для тела. Щедро нанесите крем на ноги (не забудьте равномерно распределить его между пальцами, ступнями и пятками) за 5 минут до выхода из дома. После этого можете спокойно обуваться.

Проверено: этот секрет работает даже с кроссовками и любой закрытой обувью. Принцип такой же: нанесите крем, а затем наденьте носки или колготки перед обуванием.

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