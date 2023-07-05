Что делать, чтобы смартфон не перегревался в жару

Как следить за тем, чтобы телефон не перегревался летом

Важно избегать перегрева телефона, так как это может отрицательно повлиять на его производительность, испортить аккумулятор и нанести непоправимые повреждения. С приходом летних месяцев, когда мы проводим на улице больше времени, риск перегрева вашего телефона растет.

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Если вам заботится о своем здоровье во время жаркой погоды, не забывайте и о своем смартфоне. Существует несколько сценариев, на которые следует обратить внимание, когда речь идет о перегреве телефона, а также несколько приемов, чтобы защитить его и охладить, если это необходимо.

Как определить перегрев телефона

Начальной точкой является знание безопасной рабочей температуры вашего телефона, которую производитель обычно приводит в инструкции или на своем веб-сайте. К примеру, для iPhone это обычно от 0°C до 35°C. Независимо от того, находитесь ли вы на пляже или в автомобиле, это дает общее представление о том, когда температура становится опасно высокой.

Также есть и другие сценарии, когда телефон может нагреваться. Это может произойти во время видеозаписи или стриминга, во время беспроводной зарядки, использования мощных программ или игр, которые очень нагружают процессор телефона. Со старением устройства эти проблемы часто усугубляются.

Навигация с использованием GPS является еще одной задачей, которая может быстро нагреть телефон. Особенно когда он заряжается и отдается под прямыми солнечными лучами через лоб.

Передача большого количества данных через Wi-Fi или сотовые сети может вызвать перегрев телефона. В этом случае коммуникационные компоненты в устройстве работают сверхурочно, особенно при слабом сигнале, заставляющем встроенный модем длительное время оставаться активным для обеспечения и поддержания соединения. Это может также повлиять на продолжительность работы телефона.

Большинство телефонов время от времени нагреваются при прикосновении, особенно при высокой нагрузке, но нет точных научных критериев для определения, когда температура опасно высока. Продолжительный перегрев может вызвать беспокойство, особенно если телефон нагревается настолько сильно, что трудно держать его в руке.

В некоторых случаях телефон может предупредить вас о чрезмерном нагреве. Например, iPhone посылает предупреждения, когда температура становится опасно высокой для безопасной зарядки, при восстановлении с резервной копии iCloud или когда телефон слишком горяч для общего использования. В таких случаях операции останавливаются до охлаждения устройства, но вы все еще сможете совершать экстренные вызовы.

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Как предотвратить перегрев телефона

Основные меры по предотвращению перегрева телефона включают следующие шаги:

Храните телефон в надлежащей охлажденной и вентилируемой среде. Если нужно вести телефон в теплое место, старайтесь удерживать его в тени и обеспечить достаточное пространство для циркуляции воздуха; Используйте здравый смысл и избегайте экстремальных температур. Не вносите телефон в сауну или оставляйте его в автомобиле под прямыми солнечными лучами в жаркий день. Во время зарядки телефона держите его подальше от окна и в прохладной части комнаты, а также время от времени проверяйте его состояние; Уменьшите активность телефона, когда он нагревается. В идеале выключите его полностью. Если это невозможно, закройте все запущенные программы и переведите телефон в режим полета, что снизит нагрузку на внутренние компоненты; Если телефон становится слишком горячим, быстро переместите телефон в прохладное и затененное место. Отсоедините его от зарядного устройства, если оно заряжается, и снимите чехол, если таковой имеется. Некоторые чехлы могут препятствовать нормальному охлаждению телефона. Если возможно, положите телефон в прохладное и темное место и оставьте его на некоторое время; Поддерживайте актуальность операционной системы и приложений. Регулярно обновляйте телефон и устанавливайте обновления для обеспечения эффективной работы программного обеспечения без ошибок; Используйте зарядные устройства и кабели, официально одобренные производителем телефона. Неправильно подобранные или некорректно функционирующие зарядные устройства могут привести к перегреву телефона; Если телефон постоянно перегревается, даже в прохладных условиях, возможно, есть проблема с оборудованием, например неисправный аккумулятор. В таком случае разумно обратиться в местную сервисную мастерскую или к производителю телефона для получения помощи и возможного ремонта.

Напомним, мы уже писали, почему телефон может взорваться.

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