Что делать, чтобы срезанные цветы дольше стояли: народные способы
Цветы – это отличный подарок, который всегда понравится. Однако, к сожалению, они не живут вечно. Чтобы букет простоял дольше, можно воспользоваться несколькими простыми уловками.
О них вам расскажет UAportal. Следуя нашим советам, вы сможете продлить жизнь букета цветов и наслаждаться их красотой подольше.
Сахар
Добавьте в воду 2-3 столовых ложки сахара. Сахар является источником энергии для цветов, поэтому помогает им дольше оставаться свежими.
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Аспирин
Размельчите 1-2 таблетки аспирина и добавьте их в воду. Аспирин предотвращает образование плесени и бактерий, способствующих увяданию цветов.
Газированные напитки
Добавьте в воду 50 мл любой газировки. Газы в напитке помогают предотвратить гниение цветов.
Кроме этого вы можете воспользоваться еще некоторыми лайфхаками, а именно:
- Обрезайте стебли цветов под углом 45 градусов. Это увеличит площадь поверхности, по которой цветы получают воду.
- Меняйте воду в вазе каждый день.
- Держите букет в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.
- Не ставьте букет вблизи фруктов и овощей.
Напомним, мы рассказывали, как выбирать букет своей любимой.
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