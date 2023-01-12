Что делать, чтобы зеркало в ванной не запотевало: простой лайфхак

Чем смазать зеркало в ванной комнате, чтобы оно не запотевало

С проблемой появления конденсата на зеркале в ванной легко справиться с помощью недорогих средств.

Некоторые изготовители зеркал применяют новую технологию против запотевания, и хотя такие модели уже достаточно распространены, большинство из нас пользуются обычными зеркалами.

В ванной комнате обычно высокая влажность, особенно после принятия душа или ванной. В воздухе образуется пар, оседающий на поверхность холодного зеркала в виде конденсата и зеркало потеет.

Это приводит не только к определенным неудобствам, но и к повреждению зеркала, испортив его внешний вид. Чаще протирайте его и проветривайте ванную.

Чтобы защитить зеркало в ванной от влаги и запотевания, воспользуйтесь одним из следующих способов:

Вентиляция : ванную комнату следует регулярно проветривать, чтобы лишняя влага не оседала на поверхности зеркала. Вентиляционную решетку следует время от времени чистить для лучшей эффективности работы.

: ванную комнату следует регулярно проветривать, чтобы лишняя влага не оседала на поверхности зеркала. Вентиляционную решетку следует время от времени чистить для лучшей эффективности работы. Глицерин: добавьте несколько чайных ложек глицерина в воду, затем протрите зеркало этим раствором, чтобы на поверхности не образовывался конденсат.

Пена для бритья : протрите зеркало в ванной коленной пеной, чтобы оно не запотевало примерно 2 недели.

: протрите зеркало в ванной коленной пеной, чтобы оно не запотевало примерно 2 недели. Шампунь : как и с предварительным советом, покройте зеркало в ванной каплей шампуня. На время он защитит зеркало от запотевания.

: как и с предварительным советом, покройте зеркало в ванной каплей шампуня. На время он защитит зеркало от запотевания. Специальное средство от запотевания зеркал в ванной: такой спрей можно приобрести в магазине бытовой химии или в автомобильных магазинах.

Раньше мы писали о том, как быстро прочистить забитый унитаз.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!