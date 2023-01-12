Что делать, чтобы зеркало в ванной не запотевало: простой лайфхак
С проблемой появления конденсата на зеркале в ванной легко справиться с помощью недорогих средств.
Некоторые изготовители зеркал применяют новую технологию против запотевания, и хотя такие модели уже достаточно распространены, большинство из нас пользуются обычными зеркалами.
В ванной комнате обычно высокая влажность, особенно после принятия душа или ванной. В воздухе образуется пар, оседающий на поверхность холодного зеркала в виде конденсата и зеркало потеет.
Это приводит не только к определенным неудобствам, но и к повреждению зеркала, испортив его внешний вид. Чаще протирайте его и проветривайте ванную.
Чтобы защитить зеркало в ванной от влаги и запотевания, воспользуйтесь одним из следующих способов:
- Вентиляция: ванную комнату следует регулярно проветривать, чтобы лишняя влага не оседала на поверхности зеркала. Вентиляционную решетку следует время от времени чистить для лучшей эффективности работы.
- Глицерин: добавьте несколько чайных ложек глицерина в воду, затем протрите зеркало этим раствором, чтобы на поверхности не образовывался конденсат.
- Пена для бритья: протрите зеркало в ванной коленной пеной, чтобы оно не запотевало примерно 2 недели.
- Шампунь: как и с предварительным советом, покройте зеркало в ванной каплей шампуня. На время он защитит зеркало от запотевания.
- Специальное средство от запотевания зеркал в ванной: такой спрей можно приобрести в магазине бытовой химии или в автомобильных магазинах.
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