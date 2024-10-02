Что делать, если отсрочка от мобилизации не внесена в реестр: объяснил юрист

Наличие отсрочки от мобилизации – важное право, которое защищает вас от призыва на военную службу. Однако, если информация о вашей отсрочке не внесена в единый реестр, это может привести к серьезным проблемам. Юрист Дмитрий Франчук объясняет, что отсутствие таких данных в реестре может стать причиной недоразумений при взаимодействии с ТЦК и СП и даже привести к незаконному призыву.

Как внести сведения об отсрочке в единый реестр?

Если вы имеете право на отсрочку от мобилизации, но эта информация не отображается в едином реестре, вам необходимо принять меры по ее внесению. Для этого нужно:

Напишите заявление о внесении изменений в ваши персональные данные. К заявлению добавьте копии документов, подтверждающих ваше право на отсрочку. Убедитесь, что все документы заполнены правильно и в полном объеме. Оставьте копию заявления с отметкой о принятии. Если в течение определенного времени от вас не последовало ответа, напишите повторный запрос или обратитесь в высшие инстанции. Если ТЦК игнорирует ваши обращения, вы можете обратиться в административный суд с иском об обновлении сведений в реестре.

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Какие последствия может иметь отсутствие сведений об отсрочке в реестре?

Отсутствие информации о вашей отсрочке в едином реестре может привести к следующим последствиям:

Вас могут мобилизовать, невзирая на наличие у вас права на отсрочку.

Могут возникнуть трудности при решении других вопросов, связанных с военным учетом.

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