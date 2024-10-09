Что делать если вы не получили повестку, отправленную по почте: объяснение юриста

Первая волна повесток уже отправлена украинцам по почтовому пути. Важно понимать, что документ считается врученным независимо от того, получил ли его адресат лично. Игнорирование такого вызова может иметь серьезные последствия.

Юрист Надежда Шуляк в интервью Novyny live разъяснила ситуацию для тех, кто получил повестку, но не отреагировал на нее.

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Особенности почтовых повесток

"Повестка приобретает статус врученного даже в случаях, когда лицо отказывается его принять или почта зафиксировала отсутствие адресата по указанному адресу. Неявка по такому вызову может привести к штрафу в размере до 25 500 грн", - отметила эксперт.

Следует подчеркнуть, что избегание ответственности путем игнорирования повестки, сообщения об административном рассмотрении или постановления о штрафе невозможно. Более того, территориальный центр комплектования (ТЦК) имеет право обратиться в правоохранительные органы, которые могут осуществить административное задержание и доставку лица в ТЦК.

Однако Шуляк уточнила, что уголовная ответственность не предусмотрена за неявку для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

"Уголовное преследование возможно только в случае неявки за "боевой повесткой", которая выдается после прохождения ВЛК и признания лица пригодным к военной службе", - пояснила юрист.

Таким образом, важно внимательно относиться к полученной корреспонденции и своевременно реагировать на официальные вызовы во избежание потенциальных правовых последствий.

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из украинцев точно не придет повестка по почте.

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