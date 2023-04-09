Что делать, когда слетела молния на одежде: простой лайфхак
Многие из нас испытывают разочарование, когда на любимой одежде взлетает молния, а заменить ее или отправить одежду в ателье может быть дорого и не удобно. Но есть простой способ решить эту проблему с помощью обычной вилки.
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Обычно, когда молния неисправна, это может быть связано с тем, что один из зубчиков отходит от своего места на ткани, или при замыкании молнии собачка просто застревает.
- Возьмите вилку с металлическими зубьями. Важно, чтобы вилка была с металлическими зубцами, поскольку пластиковая вилка может сломаться;
- Вставьте собачку в зубцы вилки;
- Возьмите два конца молнии и протяните их через собачку, зафиксированную на вилке;
Этот способ очень прост и эффективен, поскольку не требует дополнительных инструментов, а вилку можно найти в любом доме.
Раньше мы писали о том, как избавиться от плохого запаха на одежде без стирки.
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