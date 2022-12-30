Что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах: простые советы
Следуйте этим простым действиям, чтобы остановить образование плесени и грибка, а также предотвратить возникновение неприятного запаха.
Секретами поделилась известная британская клинфлюенсерша Линси Кромби, известная в сети как Королева чистоты, в своем Instagram.
"Простейшие советы всегда лучшие", – прокомментировала блоггер.
Есть 2 основные причины возникновения плесени: влажность и недостаточное проветривание, в результате чего в уплотнителе накапливается влага. Плесень может появляться на разных элементах машинки. Во время стирки запах плесени впитывается в одежду.
Чтобы ваша стиральная машинка послужила вам как можно дольше, соблюдайте эти правила, это остановит образование плесени, грибка и неприятного запаха:
- Влажность в помещении, где находится машинка, должна быть не выше среднего показателя 40-60%.
- После стирки, когда вынули белье, не закрывайте дверцу машины, пока не высохнет барабан и резиновые элементы.
- Удерживайте дверцу открытой в течение 15 минут, чтобы дать машине проветриться и высохнуть.
- Так же оставляйте открытым лоток для стиральных средств после каждого использования. А лучше мыть и высушивать после каждого использования.
- Регулярно очищайте фильтр.
- Пользуйтесь качественными стиральными средствами, иногда добавляйте дезинфицирующие отбеливатели.
- Не пренебрегайте функцией дополнительного полоскания.
- Иногда стирайте вещи на максимальной температуре, если ткани это позволяют.
- Периодически протирайте все доступные элементы машинки раствором хлорсодержащего вещества, например "бельем". Хлорка способна разрушить прорезиненные и пластмассовые элементы, поэтому делайте это осторожно.
Раньше мы писали о том, как избавиться от неприятного запаха на кухне.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!