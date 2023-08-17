Что делать с водой для полива, чтобы она не цвела

В каких условиях держать воду для полива, чтобы она не цвела

Дачники хорошо понимают, что для достижения богатого урожая нужно не только правильно высадить и прикормить растения, но и должным образом поливать их в течение всего сезона. Идеальной для полива считается тёплая и отстоянная вода. Именно поэтому многие дачники устанавливают большие бочки на своих участках.

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Но солнечные лучи, прогревая воду, могут способствовать размножению разных микроорганизмов, и стенки емкости начинают покрываться зеленым налетом, пишет Телеграф.

Как избавиться от зеленого налета в водной бочке

Для хранения воды для полива не рекомендуется использовать светлые емкости. Если ваша бочка белого цвета, лучше ее перекрасить в более темный оттенок.

Важно накрывать баки и бочки с водой крышкой. Это ограничит доступ воздуха и прямых солнечных лучей. Если крышка не прилегает плотно, можно под нее положить полиэтилен. Чтобы предотвратить рост зеленых отложений, можно поместить в бочку водяные растения, которые часто используют для аквариумов. Роголисник, который можно приобрести в зоомагазинах или на птичьих рынках, будет отличным вариантом. Еще одним способом борьбы с ростом зелени является добавление нескольких кристаллов марганциевой кислоты в воду в бочке. Однако следует быть осторожным и не переборщить с этим средством.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать о растениях, которые не нужно выращивать с помидорами, поскольку это может приманить вредителей, уменьшить питательные вещества или помидоры заболеют.

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