Что делать со свежими огурцами перед употреблением, чтобы они были более хрустящими и вкусными

Летом, когда в нашем рационе преобладают свежие овощи, особенно популярны огурцы. Их употребляем с большим удовольствием в жаркую погоду, и это не удивительно, поскольку они на 95% состоят из воды и хорошо оставляют жажду. Кроме того, огурцы богаты витаминами, микро- и макроэлементами. Но самые вкусные огурцы – это хрустящие огурчики, которые, к сожалению, не всем плодам свойственны.

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Сегодня мы раскроем секрет, которым пользуются шеф-повара в ресторанах, чтобы сделать купленные огурцы очень хрустящими и вкусными.

Чтобы улучшить вкусовые качества этих плодов достаточно просто натереть их солью перед потреблением. Этот простой и недорогой кухонный прием сделает огурцы очень хрустящими.

Натирая огурцы солью перед едой или включением их в салаты, мы получаем дополнительные преимущества:

Удаляем избыток влаги из плодов. Соль эффективно извлекает излишнюю жидкость из огурцов. Это позволяет не только увеличить хруст огурца, но и улучшить его структуру. Огурец становится менее водянистым и более плотным; Сохраняем свежесть овощей. Соль отлично консервирует продукты. Огурцы, обработанные этим способом, долго сохраняют привлекательный внешний вид, не сморщиваются и не теряют свой вкус. Они остаются такими же свежими, как только сорванные с грядки; Замедляем процессы разложения и порчи, ведущие к быстрой порче овощей. Даже если вы планируете хранить огурцы в холодильнике, следует все равно натереть их солью, чтобы продлить их "жизнь"; Улучшаем вкус огурцов. Огурцы содержат вещество под названием кукурбитацин, которое может приводить к горечи в плодах. Соль помогает решить эту проблему. Перед тем, как насладиться огурцом, отрежьте его край вместе с плодоножкой и натрите срез до появления пены. Это свидетельствует о расписании кукурбитацина.

Разрежьте огурец на полушарии (продольно), посыпьте срезы солью и потрите половинки друг о друга. Для более глубокого проникновения соли в мякоть огурца следует сделать несколько надрезов.

Таким образом, простой лайфхак с использованием соли позволит значительно улучшить вкус огурцов и продлить их свежесть на длительное время.

Раньше мы писали о рецепте освежающего салата из огурца в азиатском стиле – это настоящая находка для жарких летних дней.

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