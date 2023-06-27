Рецепт остро-освежающего салата из огурцов по-азиатски

Освежающий салат из огурца в азиатском стиле – это настоящая находка для жарких летних дней. Этот салат лучше подавать в качестве закуски с горячим азиатским блюдом. Чеснок нужно мелко изрубить или натереть на терке, а перца чили можно использовать больше, если вы любите более пряные блюда.

Ингредиенты:

– огурец – 2 шт.

– соль – 2 ч. л.

– Уксус рисовый – 120 мл

– сахар – 50 г

– Масло кунжутное – 2 ст. л.

– чеснок, зубчики – 2 шт.

– Имбирь тертый – 1 ст. л.

– Кунжут белый – 1 ст. л.

– Красный перец чили – 1 шт.

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Способ приготовления:

1. Огурцы нарежьте слайсами, выложите на дуршлаг и посыпьте солью. Отставьте на время.

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2. Взбейте уксус с сахаром до его растворения. Добавьте кунжутное масло, чеснок, имбирь и семена кунжута, перемешайте.

3. Ломтики огурца промойте от соли под прохладной водой. Уложите в большую миску с нарезанным красным перцем чили. Сбрызните заправкой и перемешайте. Подавайте сразу.

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