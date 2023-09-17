Что добавить в дешевый кофе, чтобы он стал ароматным: советы

Дешевый кофе отличается по вкусу от дорогого и качественного. Однако не стоит ставить крест на более бюджетных вариантах, ведь такой продукт может заиграть новыми красками, если попытаться применить некоторые уловки.

UAportal расскажет, что нужно добавить к кофе, чтобы его вкус стал лучше. В частности, вам понадобится то, что есть у вас на кухне, а именно:

Цедра апельсина или лимона

Цедра лимона или апельсина сделает дешевый напиток насыщенным, глубоким и невероятно ароматным.

Соль

Для того чтобы достичь максимального эффекта, лучше брать морскую или розовую соль среднего помола. Достаточно будет только нескольких крупинок. Соль нейтрализует неприятные оттенки вкуса.

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Корица

Если вы любите ароматную выпечку, то не будете возражать против использования корицы. Пряность помогает сделать кофе невероятно вкусным.

Для приготовления ароматного кофе из дешевого молотого кофе можно добавить:

1/2 чайной ложки цедры апельсина или лимона;

1/4 чайной ложки морской или розовой соли;

1/4 чайной ложки корицы.

Эти ингредиенты можно добавлять в кофе как в сухом виде, так и в растворимом. Во втором случае их можно добавить в чашку с готовым напитком.

Эти советы помогут вам сделать дешевый кофе ароматным и вкусным. Использование цедры, соли или корицы придаст напитку новый шарм и сделает его более насыщенным и изысканным.

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