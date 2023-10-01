Что добавить в рацион кур, чтобы лучше неслись – советы птицеводов

Опытные птицеводы утверждают, что многие продукты можно и следует включать в рацион птиц, чтобы обеспечить им необходимое количество полезных веществ. Это способствует улучшению качества и количества яиц и способствует общему укреплению организма кур.

УНИАН исследовал вопрос о том, можно ли кормить домашнюю птицу арбузными корками.

Прежде, чем начинать кормить птиц такими вкусностями, важно понимать, в чем польза арбузных корок для кур. Биологи утверждают, что в кожуре содержатся:

витамины группы А, С, В и D;

глюкоза;

сахароза;

фолиевая кислота;

железо;

медь;

фтор;

йод;

калий;

магний.

Кроме того, подав курицам арбузную кожуру, вы снабжаете их фосфором и кальцием.

ВАЖНО: полезные вещества содержатся не только в кожуре, но и в семенах, которые особенно важны для нормального функционирования организма кур, несущих яйца. Его даже можно засушить на зиму и подавать птицам в холодное время года.

Можно ли кормить птиц арбузными корками постоянно

Птицеводы рекомендуют не превращать арбузную кожуру в основной прием пищи для птиц и не давать ее без ограничений, поскольку это может нанести вред птице. Лучше создать умный график и давать арбузные корки время от времени, добавляя их в их основной корм.

Рецепт достаточно прост: разрезаете кожуру арбуза на небольшие кусочки, чтобы цыплята могли легко поедать ее. Можно подавать вместе с мякотью и семенами – это еще лучше.

ВАЖНО: Взрослым бройлерам рекомендуется употреблять арбузные корки не чаще одного раза в неделю, но для цыплят, несущих яйца, эта подкормка в первый месяц их жизни категорически запрещена.

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