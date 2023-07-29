Что добавить в шампунь, чтобы ускорить рост волос: выбор вас удивит

Каждая женщина хочет, чтобы ее волосы были здоровыми, крепкими и блестящими. Поэтому девушки начинают искать различные средства по уходу, которые смогут придать волосам дополнительную красоту и здоровье. В последнее время становится все более популярным тренд – добавление природных компонентов к обычному шампуню.

UAportal расскажет, что можно добавить к шампуню, чтобы волосы стали здоровее и начали быстрее расти.

Один из ключевых ингредиентов – морская соль. Если раньше ее использовали в основном для кулинарных нужд, то теперь она стала популярным компонентом по уходу за волосами. Морская соль при регулярном использовании может предотвратить появление перхоти и отрегулировать выделение кожного сала. Она полностью безопасна для использования и позволяет помочь волосам стать более здоровыми и ухоженными. К тому же она может ускорить его рост,

Еще один неожиданный, но очень эффективный ингредиент – активированный уголь. Уголь умело очищает кожу головы, особенно полезен для женщин с повышенной жирностью волос. Активированные угли могут улучшить общее состояние и здоровье волос.

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Эфирные масла – природная добавка, которая полезна для волос. Несколько капель любого эфирного масла придаст волосам приятный аромат, блеск и здоровый вид. Некоторые эфирные масла обладают также антибактериальными свойствами, имеющими дополнительную пользу для кожи головы.

Также к шампуню можно добавлять небольшое количество жирных масел, особенно аргановое и кокосового масла. Эти масла помогут еще больше увлажнить ваши волосы. В свою очередь это сделает их более здоровыми и мягкими на ощупь.

Напомним, ранее мы рассказывали о процедуре хелатирования волос, также известной как хелатное мытье. С помощью этой процедуры можно идеально очистить волосы за счет специальных хелатирующих агентов.

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