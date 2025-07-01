Что изменится для рыбаков с 1 июля: разрешенные виды рыбы и новые правила

В Украине для охраны водных биоресурсов ежегодно внедряются сезонные ограничения на лов рыбы Одно из таких ограничений будет снято уже с 1 июля.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказала, какие именно изменения ожидают рыбаков. С 1 июля 2025 года в Украине разрешается вылов речных раков - правда, с соблюдением определенных лимитов. Ранее, с 1 декабря 2024-го до 30 июня 2025-го, их ловля была полностью запрещена из-за периода размножения и линьки.

Согласно обновленным правилам любительского рыболовства, теперь разрешено вылавливать раков – не более 30 особей на одного человека в сутки.

Следует учитывать, что за нарушение запрета на вылов в период ограничений предусмотрен штраф до 680 гривен. А в случае значительного ущерба водной экосистеме - возможно открытие уголовного производства.

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Кроме того, за каждый рак, выловленный незаконно, придется оплатить компенсацию в размере 3 332 гривны.

Кто имеет право на безвозмездную рыбалку на арендованных водоемах в Украине

В Украине как граждане, так и иностранцы или лица без гражданства могут заниматься любительским или спортивным рыболовством, однако для этого существуют определенные правила, которые необходимо учитывать.

В частности, взимать оплату за рыбалку с берега разрешено только на реках, где площадь водосбора не превышает 50 тысяч км². В то же время некоторые категории граждан имеют право рыбачить бесплатно даже на водоемах с платным или частным доступом, при условии наличия подтверждающих документов:

дети до 16 лет;

лица с инвалидностью I и II групп;

ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС (категории I и II)

На водоемах общего пользования разрешается рыбачить как с берега, так и с лодки. Можно использовать поплавочные удочки или спиннинги, но общее количество крючков не должно превышать пяти на одного человека.

На водоемах с платным доступом рыбалка разрешена только тем, кто является членом официальной рыболовной организации и имеет соответствующее членство. В таком случае разрешается использовать любой тип удочек или спиннингов, но не более 10 крючков на одного человека. Лица, которые не входят в такие организации, не допускаются к рыбалке на этих водоемах.

Раньше мы рассказывали, кто имеет право бесплатно ловить даже в приватной ставке.

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