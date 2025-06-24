Риболовля без плати: хто має право безкоштовно ловити навіть у приватному ставку

Риболовля залишається одним із найулюбленіших способів відпочинку для багатьох українців. Проте іноді орендарі водойм забороняють рибалити або вимагають оплату за ловлю.

Як повідомляє Сергіївська сільська територіальна громада, це нерідко призводить до конфліктів – адже виникає питання: чи дійсно орендар має законне право вимагати гроші за аматорське рибальство? Згідно зі статтею 46 Водного кодексу України, передбачено два основні способи використання водних об’єктів:

загальне;

спеціальне.

Під загальним водокористуванням мається на увазі безоплатне використання водних ресурсів для особистих потреб – наприклад, купання, катання на човнах, спортивна чи любительська риболовля, водопій для худоби, а також набір води з природних джерел без використання технічних засобів або спеціального обладнання.

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Якщо водойма перебуває в оренді, можливість загального користування залежить від умов, встановлених орендарем. Ці правила мають бути погоджені з органом, який надав водойму в користування. Орендар зобов’язаний інформувати населення про встановлені обмеження або про повну заборону доступу.

У випадку, якщо таких умов немає або вони чітко не прописані в договорі оренди чи додатках до нього, загальне користування вважається відкритим і не обмежується.

Перед тим як ловити рибу у ставку, який передано в оренду, громадянам слід уточнити, чи існують певні обмеження на доступ до водойми, та ознайомитися з чинними правилами.

Хто має право безкоштовно рибалити у ставках, переданих в оренду

Згідно з пунктом 3.1 Правил любительського та спортивного рибальства, усі громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства мають право займатися аматорським і спортивним виловом риби та водних безхребетних у вітчизняних водоймах.

Однак існують винятки – рибалити не дозволено у водоймах природно-заповідного фонду, на спеціалізованих рибогосподарських об’єктах, у водоймах питного, лікувального чи технічного призначення, а також там, де встановлено повну заборону на вилов.

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Безкоштовне рибальство можливе:

на загальнодоступних водоймах — без оплати;

для членів

для інших осіб – за умови придбання риболовної картки, яку видає ця організація.

У випадках, коли риболовля з берега є платною, така умова може встановлюватися лише для річок із водозбірною площею до 50 тисяч км².

Хто може рибалити безкоштовно на платних водоймах:

діти до 16 років;

особи з інвалідністю І та ІІ групи;

ліквідатори аварії на ЧАЕС (категорії I та II).

Ці категорії мають право безоплатного доступу до рибальства на водоймах, що закріплені за громадськими об’єднаннями, але лише за наявності відповідного посвідчення.

На загальнодоступних водоймах дозволено аматорське рибальство з берега або з човна, з використанням усіх типів вудок і спінінгів, проте не більше п’яти гачків на одну особу.

На платних водоймах лов дозволено виключно членам об’єднань, які мають членський квиток. У цьому випадку можна використовувати до десяти гачків. Для дітей віком до 16 років передбачено самостійну риболовлю лише з берега.

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