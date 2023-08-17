Что категорически запрещено чистить содой, чтобы не испортить
Какие предметы нельзя мыть содой, чтобы не повредить
Пищевая сода – это бюджетное и универсальное средство, которое завоевывает популярность благодаря своим очищающим свойствам.
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Она широко используется для уборки и ухода за разными поверхностями, но следует помнить, что далеко не все материалы переносят взаимодействие с ней. Иногда использование соды может привести к негативным последствиям, поэтому важно знать, на каких поверхностях ее лучше избегать, пишет Телеграф.
- Алюминиевая посуда. Не рекомендуется использовать пищевую соду для очищения алюминиевых сосудов. Сода может вызвать окисление металла, что приведет к изменению цветовой гаммы и внешнему виду посуды.
- Окна. Важно избегать использования соды для чистки стекла окон, так как она имеет абразивную структуру и может оставить царапины на стекле.
- Керамическая плита. Хотя сода эффективна для очистки многих поверхностей, ее не следует использовать для мытья керамической плиты. Абразивные частицы соды могут повредить поверхность, оставив царапины и следы.
- Деревянная мебель. На деревянной мебели обычно применяют лаковое покрытие, которое может повредиться от взаимодействия с пищевой содой. Эта реакция может привести к потере естественного блеска и внешней привлекательности деревянных поверхностей.
- Мраморная поверхность. Важно избегать использования соды на мраморных поверхностях, так как она может вызвать эрозию и повреждение защитного покрытия материала.
Напомним, мы уже писали, как отмыть плиту без химии.
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