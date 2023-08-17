Що категорично заборонено чистити содою, щоб не зіпсувати

Харчова сода – це бюджетний та універсальний засіб, який завойовує популярність завдяки своїм очищувальним властивостям.

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Вона широко використовується для прибирання та догляду за різними поверхнями, але варто пам'ятати, що далеко не всі матеріали переносять взаємодію з нею. Іноді використання соди може призвести до негативних наслідків, тому важливо знати, на яких поверхнях її краще уникати, пише Телеграф.

Алюмінієвий посуд. Не рекомендується використовувати харчову соду для очищення алюмінієвих посудин. Сода може викликати окислення металу, що призведе до зміни колірної гами та зовнішнього вигляду посуду. Вікна. Важливо уникати використання соди для чищення скла вікон, так як вона має абразивну структуру і може залишити подряпини на склі. Керамічна плита. Хоча сода ефективна для чищення багатьох поверхонь, її не слід використовувати для миття керамічної плити. Абразивні частинки соди можуть пошкодити поверхню, залишивши подряпини та сліди. Дерев'яні меблі. На дерев'яних меблях зазвичай застосовують лакове покриття, яке може пошкодитися від взаємодії з харчовою содою. Ця реакція може спричинити втрату природного блиску та зовнішньої привабливості дерев'яних поверхонь. Мармурові поверхні. Важливо уникати використання соди на мармурових поверхнях, так як вона може спричинити ерозію та пошкодження захисного покриття матеріалу.

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