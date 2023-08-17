Что категорически запрещено чистить содой, чтобы не испортить

Пищевая сода – это бюджетное и универсальное средство, которое завоевывает популярность благодаря своим очищающим свойствам.

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Она широко используется для уборки и ухода за разными поверхностями, но следует помнить, что далеко не все материалы переносят взаимодействие с ней. Иногда использование соды может привести к негативным последствиям, поэтому важно знать, на каких поверхностях ее лучше избегать, пишет Телеграф.

Алюминиевая посуда. Не рекомендуется использовать пищевую соду для очищения алюминиевых сосудов. Сода может вызвать окисление металла, что приведет к изменению цветовой гаммы и внешнему виду посуды. Окна. Важно избегать использования соды для чистки стекла окон, так как она имеет абразивную структуру и может оставить царапины на стекле. Керамическая плита. Хотя сода эффективна для очистки многих поверхностей, ее не следует использовать для мытья керамической плиты. Абразивные частицы соды могут повредить поверхность, оставив царапины и следы. Деревянная мебель. На деревянной мебели обычно применяют лаковое покрытие, которое может повредиться от взаимодействия с пищевой содой. Эта реакция может привести к потере естественного блеска и внешней привлекательности деревянных поверхностей. Мраморная поверхность. Важно избегать использования соды на мраморных поверхностях, так как она может вызвать эрозию и повреждение защитного покрытия материала.

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