Что категорически запрещено делать, если умер близкий человек

Что нельзя человек, если умер близкий человек – народные приметы

Существует множество примет и запретов на то, как поступать и что делать после смерти близкого человека. Это нужно знать обязательно и выполнять, несмотря на горе.

Смерть человека – большая потеря и печаль для родственников, друзей и вообще окружения этого лица. Однако верить или нет в эти запреты каждый сам для себя решает.

Читайте также: Сохраните под ковер одну популярную специю, чтобы привлечь удачу и счастье

Что нельзя делать, когда умер человек

1. Запрещается держать все окна, двери и ворота открытыми. Их необходимо открыть, иначе душа покойника может заблудиться и не выйдет из дома.

2. Нельзя держать зеркала открытыми. Важно их завесить по всему дому, даже самые маленькие, поскольку душа умершего может попасть в ловушку через открытый портал в другой мир.

3. Нельзя оставлять покойника в одиночестве. Душа умершего должна слышать псалмы и молитвы.

4. Родственникам покойника нельзя смотреть в зеркала, поскольку это назовет еще одну беду. Поэтому лучше обходить этот предмет.

5. Нельзя спать в одной комнате с покойником, поскольку его душа может унести человека, который спит рядом.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!