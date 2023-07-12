Что месяц рождения говорит о вас? Астрологи раскрыли секреты

Месяц рождения человека оказывает большое влияние на его судьбу и характер, утверждают астрологи. По их словам, те, кто родился в зимние месяцы, – сильные личности, словно закаленные холодом. Они не выносят противодействия со стороны других.

Рожденные зимой упорно преследуют свои цели и не обращают внимания на трудности, что может быть как их преимуществом, так и недостатком. Рожденные в декабре и январе имеют большие амбиции, рожденные в феврале – склонны ко многим вещам относиться скептически.

Рожденные весной – исключительные мечтатели, которые иногда могут показать свой характер. Рожденные в марте – любители спонтанности, которые делают все сразу и терпеть не могут ожидания. Родившихся в апреле характеризуют как жизнерадостных и оптимистичных, те, кто родился в мае, могут похвастаться незаурядной интуицией, а также преданностью близким.

Рожденные летом – это люди, которые по-настоящему любят жизнь. Ради идеи, которая их захватит, они способны пожертвовать всем и приложить массу усилий для реализации своих планов и мечтаний. Люди, родившиеся в июне, – это душа компании, они завоевывают благосклонность других благодаря своим широким интересам и открытости миру. Рожденные в июле последовательны и жаждут новых вызовов, а люди, рожденные в августе, – творческие души.

Рожденные осенью – меланхолики, очень чувствительные люди. Они любят тихие места и домашнее тепло. Рожденные в сентябре готовы к любым обстоятельствам и имеют множество запасных планов в своей жизни. Люди, рожденные в октябре, — интеллигенты, которые хотели бы провести свою жизнь за чтением книг, а людям ноября присуща нотка пессимизма, которая подсказывает им осторожно подходить к жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.