Что не нужно делать на огороде осенью: можете навредить

Перед завершением сезона многие дачники стремятся выполнить больше работы на своем участке. Но некоторые фермеры могут нанести ущерб почве и растениям, отмечает Pixel inform.

Давайте рассмотрим, чего лучше не делать на дачном участке осенью.

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Необдуманные покупки. Важно купить только качественный материал для посадки, учитывая климатические условия региона. К примеру, растения, предназначенные для южных регионов, могут не прижиться в средней полосе. Не укрывайте растения слишком рано. Это может привести к заболеваниям культур и недостаточной подготовке к заморозкам из-за повышенной температуры. Удерживайтесь от применения гербицидов. Помните, что некоторые препараты не эффективны в холодное время года. Не меняйте почву в теплице без необходимости. Лучше просто очистить участок от растительных остатков и обработать его 5% медным купоросом. Не оставляйте грядки без покрытия. Рекомендуется посеять сидераты для поддержания плодородия почвы.

Напомним, мы уже писали, что делать, если на огороде мало места.

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