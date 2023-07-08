Что нужно есть, чтобы защитить организм от радиации: список продуктов и правила обработки
Учитывая нынешнюю обстановку с ЗАЭС и войну в Украине, нужно быть готовым к худшему. UaPortal подскажет, как нужно питаться, чтобы защититься от радиации.
Некоторые продукты накапливают радиоактивные вещества, поэтому нужно знать правила их употребления.
Молоко и молочные продукты
Цельное молоко имеет больше накапливает цезий и стронций (до 100%).
Чуть меньше – обезжиренное молоко (85-92%).
Гораздо меньше – сливки (8-15%).
Обезжиренный творог (10-12%).
Сливочное масло (1,5-2,5%).
Топленое масло практически не содержит радионуклидов (0%).
Из молока лучше готовить масло, творог и сметану, так как большая часть радиоактивных веществ переходит в молочную сыворотку.
Овощи
Механическая чистка (до 40% удаления радионуклидов).
Тщательное мытье зелени, овощей, ягод, фруктов в чистой воде (40%).
Варка (60-80%). Салаты нужно готовить только из вареных овощей. Поскольку в вареных овощах мало витаминов, в первую очередь витамина С, нужно дополнительно его употреблять в таблетках.
Грибы, мясо, рыба, яйца
Шампиньоны обязательно отваривать (в отвар переходит почти 85% цезия).
Отваривать мясо и рыбу (в бульон переходит до 50% радионуклидов). Кисты для бульона не использовать – они накапливают радионуклиды. В яйцах радионуклиды больше скапливаются в скорлупе и при варке могут переходить в яйцо, поэтому нужно готовить омлеты.
Какие продукты защитят от радиации
Радиопротекторы
Они не влияют на накопление радиоактивных веществ, но уменьшают их вредное действие.
К ним относятся антиоксиданты:
токоферолы (естественный витамин Е – ростки пшеницы, в капсулах),
витамин С в повышенных дозах (таблетки, шиповник, смородина),
витамин А (печень трески, говяжья/куриная печень, капсулы),
каротиноиды (морковь, помидоры, томатная паста),
селен (лук, чеснок, сало),
полифенолы (кверцетин — настой луковой шелухи, гречка),
рутин, катехины (зеленый и черный чай).
Блокаторы поступления
Они связывают радионуклиды в пищеварительной системе.
Растительные полимеры – различные виды пищевых волокон (клетчатка, целлюлоза, пектин, лигнин, альгинаты).
Нерастворимая клетчатка (пшеничные и ржаные отруби), лигнаны (семена льна и мелена сезама) ускоряют движение кишечного содержимого по кишечнику, способствуют желчевыделению и связыванию желчью вредных веществ.
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Пектины (яблоки печеные, свекла вареная, свекольная жмых, кожица лимона и апельсина, смородина, рожь, ячмень, рис нешлифованный), фитаты (горох, фасоль),
альгинаты (морская капуста и агар-агар) – связывают радионуклиды.
Это могут быть соки с мякотью (морковный, овощной, вишневый).
Полезные продукты: цукаты из кожиц лимона и апельсина, смородина перетертая с сахаром, агар-агар, сухая морская капуста или в консервах, сушеные яблоки, пастила, мармелад, сушеные пластинки свеклы, моркови.
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