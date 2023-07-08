Что нужно есть, чтобы защитить организм от радиации: список продуктов и правила обработки

Учитывая нынешнюю обстановку с ЗАЭС и войну в Украине, нужно быть готовым к худшему. UaPortal подскажет, как нужно питаться, чтобы защититься от радиации.

Некоторые продукты накапливают радиоактивные вещества, поэтому нужно знать правила их употребления.

Молоко и молочные продукты

Цельное молоко имеет больше накапливает цезий и стронций (до 100%).

Чуть меньше – обезжиренное молоко (85-92%).

Гораздо меньше – сливки (8-15%).

Обезжиренный творог (10-12%).

Сливочное масло (1,5-2,5%).

Топленое масло практически не содержит радионуклидов (0%).

Из молока лучше готовить масло, творог и сметану, так как большая часть радиоактивных веществ переходит в молочную сыворотку.

Овощи

Механическая чистка (до 40% удаления радионуклидов).

Тщательное мытье зелени, овощей, ягод, фруктов в чистой воде (40%).

Варка (60-80%). Салаты нужно готовить только из вареных овощей. Поскольку в вареных овощах мало витаминов, в первую очередь витамина С, нужно дополнительно его употреблять в таблетках.

Грибы, мясо, рыба, яйца

Шампиньоны обязательно отваривать (в отвар переходит почти 85% цезия).

Отваривать мясо и рыбу (в бульон переходит до 50% радионуклидов). Кисты для бульона не использовать – они накапливают радионуклиды. В яйцах радионуклиды больше скапливаются в скорлупе и при варке могут переходить в яйцо, поэтому нужно готовить омлеты.

Какие продукты защитят от радиации

Радиопротекторы

Они не влияют на накопление радиоактивных веществ, но уменьшают их вредное действие.

К ним относятся антиоксиданты:

токоферолы (естественный витамин Е – ростки пшеницы, в капсулах),

витамин С в повышенных дозах (таблетки, шиповник, смородина),

витамин А (печень трески, говяжья/куриная печень, капсулы),

каротиноиды (морковь, помидоры, томатная паста),

селен (лук, чеснок, сало),

полифенолы (кверцетин — настой луковой шелухи, гречка),

рутин, катехины (зеленый и черный чай).

Блокаторы поступления

Они связывают радионуклиды в пищеварительной системе.

Растительные полимеры – различные виды пищевых волокон (клетчатка, целлюлоза, пектин, лигнин, альгинаты).

Нерастворимая клетчатка (пшеничные и ржаные отруби), лигнаны (семена льна и мелена сезама) ускоряют движение кишечного содержимого по кишечнику, способствуют желчевыделению и связыванию желчью вредных веществ.

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Пектины (яблоки печеные, свекла вареная, свекольная жмых, кожица лимона и апельсина, смородина, рожь, ячмень, рис нешлифованный), фитаты (горох, фасоль),

альгинаты (морская капуста и агар-агар) – связывают радионуклиды.

Это могут быть соки с мякотью (морковный, овощной, вишневый).

Полезные продукты: цукаты из кожиц лимона и апельсина, смородина перетертая с сахаром, агар-агар, сухая морская капуста или в консервах, сушеные яблоки, пастила, мармелад, сушеные пластинки свеклы, моркови.

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