Что нужно посеять после сбора томатов, чтобы почва была здоровой

Поскольку на грядке или в теплице, как правило, выращивается определенная монокультура (например, только помидоры), это приводит к истощению полезных микро- и макроэлементов в почве. Для того чтобы восстановить его природную структуру и сделать более воздушным и пушистым, рекомендуется использовать специальные растения-сидераты.

Об этом пишет Ukr.media.

Одним из основных сидератов есть горчица. Также можно использовать комбинации разных сидератов, создавая, например, микс из горчицы, фацелии и ржи. Горчица быстро прорастает, образуя зеленый коврик, и в то же время улучшает состояние почвы.

На зиму, после использования горчицы, почву следует перекопать и оставить на отдых, вложив остатки горчицы, что будет способствовать естественному гниению и питанию почвы. Важно избегать созревания плодов и самосева, чтобы избежать превращения культурных растений в сорняк.

Горчица обладает многочисленными полезными свойствами для почвы:

Улучшение структуры почвы

Горчица имеет глубокие корни, которые помогают расслаивать и разжижать почву.

Предотвращение эрозии

Горчица создает густой листовой покров, защищающий почву от эрозии под действием дождей и ветров.

Повышение плодородия

Горчица увеличивает содержание органического вещества в почве и улучшает его плодородие.

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Борьба с вредителями и болезнями

Горчица производит вещества, борющиеся с вредителями и болезнями растений.

Повышение питательности

Горчица удаляет избыток азота и других питательных веществ, что улучшает сбалансированность почвы.

Горчица как сидерат является эффективным и естественным способом улучшить состояние почвы и создать оптимальные условия роста растений. Сохранение здорового грунта важно для достижения высоких урожаев.

Напомним, мы уже писали, чтолучше посадить на огороде после уборки картофеля, чтобы почва восстановилась.

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