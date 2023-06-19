Что о вас говорит номер вашей квартиры? Цифры раскроют всю правду

Окружающие нас числа напрямую влияют на нашу судьбу, а энергетика каждого места заставляет подсознательно чувствовать себя счастливыми или подавленными. Номер квартиры скрывает правду о том, какой будет в ней жизнь, утверждают нумерологи.

Чтобы узнать значение номера дома или квартиры, необходимо сложить все цифры. Например, если вы живете под номером 76, сложите вместе числа 6 и 7. Получится 13. Дальше сложите числа 1 и 3. Ваш дом представляет собой вибрацию числа 4.

1

Риск – ваше второе имя. Вы не боитесь новых вызовов, стараетесь максимально использовать жизненные возможности. Вы обычно ставите свои потребности на первое место. Вы оригинальны, но часто упрямы. Эта вибрация способствует открытию новых глав в жизни. Это идеальное место для молодоженов.

2

Квартира – это ваше убежище, где вы чувствуете себя в полной безопасности. Ничего удивительного – вы любите мир и гармонию. Эта вибрация поощряет выражение своих чувств и способствует партнерству. Это идеальное место для укрепления близости и создания семьи. А также для воспитания детей.

3

В этой квартире невозможно заскучать. В ней живут настоящие тусовщики. Число 3 символизирует веселье и радость. Это отличное место, чтобы провести время с друзьями и знакомыми. Здесь всегда многолюдно.

4

Эта вибрация способствует чувству безопасности, стабильности и укреплению доверия. В то же время она притягивает хорошую энергию и стимулирует творчество. Это отличный номер для офиса или штаб-квартиры компании.

5

Активность и действие – вот основные характеристики квартиры с этой вибрацией. Это место создано для любителей природы. Но они должны тратить свои деньги с большей осторожностью, финансовые проблемы им обеспечены.

6

Это идеальное место, чтобы обрести жизненный баланс. В этой квартире лучше всего будут чувствовать себя пары, готовые жить вместе. Это идеальное место для семьи.

7

Энергетика этого дома может способствовать "отсечению" от внешнего мира. Поэтому это идеальное место для людей, которые ищут духовного баланса в своей жизни. Однако выйти из дома для них будет проблемой.

8

Успех здесь гарантирован. Это идеальное место для людей, начинающих новую работу. Успех, сила, удача и слава вписаны в эту вибрацию. Люди, проживающие под этим числом, являются прирожденными лидерами. Также у них сильно развито чувство ответственности.

9

Жители этого места любят действовать и не боятся рисковать. Они ненавидят, когда кто-то говорит им, что делать. Они лучше всего учатся на ошибках. Это также дает им смелость принимать новые решения.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.