Что означает новый дорожный знак с линиями и полуавтомобилем: разъяснение для водителей

В Европе появился новый дорожный знак, изображающий горизонтальные линии и половину автомобиля в красном треугольнике. Этот знак предупреждает водителей о возможных опасностях, связанных с неровностями на дороге или изменением дорожного покрытия.

Новый знак с кодом Р-33 впервые был введен в Испании. Он сигнализирует о потенциальной опасности из-за ограниченной видимости, вызванной погодными условиями (дождь, туман, снег) или другими факторами, такими как дым.

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Этот знак уже устанавливается на горных дорогах Испании, где часто наблюдаются туманы и сильные осадки, снижающие видимость. Водителям важно быть осторожными и не превышать разрешенную скорость, чтобы быстро реагировать на возможные опасности при ограниченном осмотре.

Также рекомендуется использовать ближний свет фар или дневные ходовые огни для улучшения видимости. Если есть возможность, водителям следует включать противотуманный свет фар, который поможет лучше ориентироваться в условиях плохой видимости.

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