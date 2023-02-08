Что подарить на День святого Валентина второй половинке: лучший подарок по знаку зодиака

С приближением Дня святого Валентина многие задумались, каким подарком порадовать вторую половинку. Особенно трудно может быть тем, у кого отношения на начальной стадии, ведь угадать все предпочтения – иногда непосильная задача.

По словам астрологов, не ошибиться с выбором помогут простые правила. Так, для каждого знака зодиака есть универсальные подарки на 14 февраля, которые точно порадуют.

Овен

Уроженцы этого знака зодиака любят острые ощущения – они оценят курсы экстремального вождения, прыжок с парашютом или смелый аксессуар.

Телец

Тельцы ценят уют и комфорт, их порадует удобный свитер, кондитерские изделия, предметы декора для интерьера.

Близнецы

Близнецы терпеть не могут рутины, они все время стараются познавать что-то новое – уроженцы знака оценят любые девайсы, их интерес к технологиям не угасает.

Рак

Раки любят чувствовать себя в безопасности и особенно ценят домашний уют. Они оценят в качестве подарка предметы декора, украшения и дорогие часы. Традиционные розы и конфеты тоже подойдут.

Лев

Львы считают себя особенными и хотят быть в центре внимания – уроженцев знака порадуют экстравагантные наряды, дорогие украшения или билет на концерт звезды.

Дева

Девы очень заботятся о собственном здоровье и внешнем виде – сертификат на поход в спа-салон станет для них очень приятным сюрпризом, как и на любые бьюти-процедуры.

Весы

Уроженцы этого знака зодиака – настоящие романтики. Они оценят открытку, сделанную своими руками, цветочный букет, фотоальбом с совместными фотографиями. Словом все то, что нельзя купить, а к чему придется приложить свою руку.

Скорпион

Скорпионы любят тайны и мистику – уроженцев знака порадует их портрет, сделанный в необычном стиле, картина с загадочным сюжетом, амулеты.

Стрелец

Жизнь для Стрельцов – это приключение, они очень обрадуются сертификату на какие-либо курсы, абонементу в спортзал, но особенно – билетам на самолет, чтобы отправиться в увлекательное путешествие.

Козерог

Козероги много внимания уделяют деталям, в качестве подарка они оценят добротную кожаную сумку от известного бренда. Как вариант – еще и кошелек, но он не должен быть пустым.

Водолей

Уроженцы этого знака зодиака обожают книги и путешествия. Так что ключ к их сердцу найти достаточно просто, но стоит учесть переменчивость настроения Водолеев и правильно подгадать момент для вручения подарка.

Рыбы

Даже у самых прагматичных Рыб есть слабость – они любят концерты. Уроженцы знака, когда погружаются в мир музыки, чувствуют себя по-настоящему счастливыми.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.