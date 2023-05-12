Что приготовить из оставшегося пюре: рецепт картофельных оладий с сыром
Если у вас осталось картофельное пюре и вы не знаете, что с ним делать, мы подскажем рецепт простого, но очень вкусного блюда – картофельных оладий с творогом.
Ингредиенты:
– 500 г картофельного пюре;
– 100 г тертого твердого сыра;
– два яйца;
– две ст. ложки муки;
– соль и перец по своему вкусу;
– масло для жарки.
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Способ приготовления:
1. Смешайте пюре с сыром, яйцами, мукой, солью и перцем до однородности.
2. Поставьте сковороду на средний огонь и смажьте маслом.
3. Ложкой выкладывайте тесто в виде оладий. Жарьте по 3 минуты с каждой стороны.
4. Подавайте с любимым соусом.
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