Что произойдет с монетами 1 и 2 грн: в НБУ поделились своими намерениями

В ближайшем будущем дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны не претерпит изменений. Несмотря на то, что до начала полномасштабной войны был начат процесс модернизации, пока этот вопрос отложили. Однако в Национальном банке Украины не исключают возможность вернуться к этой идее в будущем.

Заместитель председателя НБУ Алексей Шабан сообщил, что изменение дизайна монет номиналом 1 и 2 гривны может быть обсуждено после стабилизации ситуации в стране, сообщает Центр экономической стратегии (ЦЭС). Со временем украинцы, вероятно, увидят новый дизайн либо одной из монет номиналом 1 и 2 гривны, либо обеих. Об этом пишет OBOZ.UA.

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Причины возможных изменений в дизайне монет номиналом 1 и 2 гривны

Шабан также напомнил, что еще в 2021 году Национальный банк начал подготовку к изменению дизайна монет из-за жалоб граждан на их сходство. Тогда была создана рабочая группа, организованы фокус-группы и начато обсуждение возможных изменений в дизайне – как одной, так и двух монет.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – отметил заместитель главы Нацбанка.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине планируют отменить 50 копеек.

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