Что сделать, чтобы лимоны хранились более трех месяцев

Лимоны можно использовать для приправки блюд или для придания кислой ноте десертам. Как и все остальные фрукты, лимоны спустя определенное время могут сгнить даже в холодильнике.

На самом деле их тяжело хранить очень долго. Они могут побледнеть, стать морщинистыми, а некоторые части могут стать мягкими и вообще покрыться плесенью. Узнайте, как сохранить ваши лимоны в хорошем состоянии до 3 месяцев благодаря совету santeplusmag.com.

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Чтобы лимон оставался свежим и сочным до 3 месяцев, поместите его в миску с холодной водой и поставьте в холодильник. Вода помогает поддерживать кожу лимона влагой. Меняйте воду на свежую каждый день или через день.

Если вы собираетесь использовать лимоны в течение нескольких дней после их приобретения, вы можете хранить их при комнатной температуре и вдали от света. Они могут оставаться свежими до недели. С другой стороны, если вы не планируете использовать их быстро, лучше хранить их в герметичных контейнерах или в замораживающих пакетах с застежками, позаботившись о том, чтобы удалить как можно больше воздуха. Затем храните их в холодильнике, лучше всего при температуре от 4 до 10 градусов. Таким образом, лимоны останутся свежими до месяца.

Если вы порезали лимоны, знайте, что их можно сохранить. Просто накройте отрезанную часть стретч-пленкой, чтобы защитить ее от воздуха и предотвратить окисление, и поставьте в холодильник. Это сохранит нарезанные лимоны надолго. Однако желательно употребить лимоны через 2-3 дня после их разрезания.

Обратите внимание, что лимон нельзя замораживать. Однако вы можете заморозить сок или цедру. Наполните форму для кубиков льда лимонным соком, заморозьте. Когда кубики сока замерзнут, извлеките их и храните в пакете в морозилке.

Напомним, лимон является отличным природным средством для уборки, но есть некоторые вещи, которые следует избегать чистить лимонным соком.

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