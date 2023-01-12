Щедрый вечер 13 января – что готовить на Щедрый вечер и символизирующие блюда

Перед Старым Новым годом, 13 января, семья собирается за столом на Щедрый вечер. Хозяйки готовят питательные и ритуальные блюда, такие как кутья, борщ, компот, хлеб, голубцы, вареники, блины, пироги и т.д.

Однако в украинском народе многие блюда имеют свою символику и не просто так готовятся, особенно на праздники. Поэтому UAportal рассказывает, какой символизм закладывали наши предки в пищу на Маланке.

Что символизируют блюда на столе в Щедрый вечер

1. Кутья – вареная пшеница с медом и маком является актом жертвы Богу. Мак символизирует мученичество, невинно пролитую кровь. Мед – символ чистоты, Слова Божия.

На Щедрый вечер принято готовить богатую и щедрую кутью. Ее готовят на молоке или уже в готовую кашу добавляют сливочное масло, сливки и молоко. Эти ингредиенты являются символом богатства и плодородия.

Приправляют богатую кутью разными сухофруктами, орехами (не только грецкими), маком, вареньем, леденцами, свежими фруктами, халвой. А в некоторых современных рецептах даже есть такой компонент как коньяк.

2. Голубцы (от "голубь") – символ Божьей любви, символ Святого Духа, символ красоты и силы, полученной от Сотворителя.

3. Блинчики символизируют Солнце, а для христиан новым Солнцем стал Иисус Христос.

На Щедрый вечер блины готовят с мясом, грибами, отварным языком, творогом, вишнями и т.д.

4. Рыба. Согласно народным поверьям, рыбу на Маланку лучше не готовить. Поскольку счастье быстро покинуть дом.

Однако в современном мире рыбные блюда почти обязательны на праздничном столе. В раннем христианстве рыба была принята как символ Христа многими Отцами Церкви. Теперь три рыбы с одной головой или три переплетенных рыб символизируют Троицу.

5. Вареники являются символом изобилия. Их также готовят с разными начинками, в том числе мясными, и подают со сметаной и шкварками.

6. Пышки – это святые на небе, которые поверили в Иисуса и обрели вечную жизнь. Поэтому к борщу на Щедрый вечер подают еще пончики.

7. Узвар – представляет жизнь, предоставляемую каждому человеку. Святая вода символизирует очищение тела и души.

8. Свинина – символ плодородия и изобилия.

Говорят, если блюда на столе будут щедрыми и разнообразными, то и весь год будет таким же.

Напомним, что украинцы отмечают Щедрый вечер в канун Старого Нового года (по старому стилю 13 января). В настоящее время принято накрывать стол, приглашать гостей и петь щедривки. Однако не все блюда можно готовить, потому что это отнимет счастье у вашей семьи.

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