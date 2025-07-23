Что скрывают китайские авто: механик рассказал о потрясающей находке

Автомеханик был поражен, когда разобрал китайский электромобиль и заглянул внутрь. Он обнаружил, что MG ZS EV оснащен компонентами от известных европейских брендов.

Это стало неожиданностью, поскольку автомобиль произведен компанией из Поднебесной. Об этом сообщает издание Daily Express.

Механик обнаружил интересные детали во время разборки автомобиля: аккумулятор был от престижного немецкого бренда Varta, а ремни – от североамериканской компании Gates. Кроме того, компоненты тормозной системы принадлежали немецкому производителю Atem, а блок управления, как утверждают, был разработан компанией Bosch.

MG ZS EV выделяется среди других как один из ведущих компактных внедорожников с наиболее доступной ценой в Европе.

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"Начнем с аккумулятора. Вы, вероятно, знаете, что крупнейшими производителями аккумуляторов являются Varta, Tudor и Yuasa. В этом автомобиле установлен аккумулятор Varta, который производится в Германии. MG использует аккумулятор Varta. В этом случае используются ремни Gates. Приблизьте изображение – посмотрите, можно ли увеличить. Как видите, на нем четко написано Gates, что это американский бренд. Пока что: немецкий аккумулятор (Varta), американский ремень (Gates)", – рассказал механик в TikTok.

Углубившись в детали салона, эксперт обнаружил, что расходомер воздуха также изготовлен компанией Continental, которая поставляет свои продукты для таких престижных марок, как BMW и Mercedes. Кроме того, на автомобиле были установлены шины Michelin – продукция одного из лидеров в этой области.

Это свидетельствует о том, что несмотря на более доступную стоимость на начальном этапе, некоторые китайские производители все же выбирают проверенные временем компоненты для критических составляющих своих моделей.

"Подводя итог: пока в основном это немецкие бренды. Из пяти-шести основных компонентов, которые мы проверили, это преимущественно европейские бренды. Другими словами, они используют практически те же бренды, что и любой европейский автомобиль. Так что спросите себя: стоит ли тратить деньги на эту машину? Вместо того, чтобы быть на 100% китайской, она, как оказалось, имеет около 40% европейских деталей. Последнее слово за вами. Я просто показываю вам, что внутри, чтобы вы могли решить сами", – подытожил механик.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие китайские автомобили раскупают украинцы.

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